Назначены арбитры на матчи 16-го тура РПЛ

«Арсенал» — «Зенит»: судья — Евгений Кукуляк; ассистенты судьи — Наиль Сейфетдинов, Владимир Миневич; резервный судья — Роман Сафьян; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Антон Аверьянов; инспектор — Сергей Зуев.
«Химки» — «Краснодар»: судья — Сергей Иванов; ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Валентин Мурашов; резервный судья — Роман Галимов; VAR — Сергей Карасев; AVAR — Егор Болховитин; инспектор — Николай Левников.
«Ростов» — «Динамо»: судья — Сергей Лапочкин; ассистенты судьи — Алексей Воронцов, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Иван Сиденков; VAR — Павел Кукуян; AVAR — Илья Елеференко; инспектор — Игорь Синер.
«Ахмат» — «Локомотив»: судья — Кирилл Левников; ассистенты судьи — Роман Усачёв, Денис Березнов; резервный судья — Олег Соколов; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Константин Шаламберидзе; инспектор — Сергей Французов.
«Урал» — «Сочи»: судья — Станислав Васильев; ассистенты судьи — Арам Петросян, Рустам Мухтаров ; резервный судья — Артур Федоров; VAR — Артем Любимов; AVAR — Максим Гаврилин; инспектор — Владимир Овчинников.
«Уфа» — «Тамбов»: судья — Алексей Матюнин; ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Андрей Гурбанов; резервный судья — Артем Чистяков; VAR — ; AVAR — ; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.
«Рубин» — ЦСКА: судья — Виталий Мешков; ассистенты судьи — Алексей Лунев, Рашид Абусуев; резервный судья — Лаша Верулидзе; VAR — Игорь Панин; AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Сергей Анохин.
«Спартак» — «Ротор»: судья — Николай Волошин; ассистенты судьи — Валерий Данченко, Роман Милюченко; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Сергей Иванов; AVAR — Дмитрий Мосякин; инспектор — Тарас Безубяк.
Матчи 16-го тура РПЛ пройдут 28 и 29 ноября. 0