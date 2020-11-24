«Вулверхэмптон» — «Саутгемптон»: счет матча 1:1, обзор голов

В матче 9-го тура чемпионата Англиина своем поле сыграл вничью с— 1:1.

Счет в матче на 58-й минуте открыли гости. Адамс получил передачу в лицевую, откуда из-под защитника прострелил на дальнюю штангу, где совершенно свободный Уолкотт закатил мяч в ворота.

На 75-й минуте «волки» отыгрались. Хименес нанёс удар в метре от штрафной — мяч попал в штангу, но отскочил прямо на ногу Нету, который и добавил в цель.

Футбол. Англия. Премьер-лига Вулверхэмптон — Саутгемптон 1:1 Голы: 0:1 Тео Уолкотт (58'), 1:1 Педру Нету (75') Вулверхэмптон: Руй Патрисиу, Райан Айт Нури, Вийи Боли, Нелсон Семеду, Макс Килман, Рубен Невеш (Педру Нету, 70'), Жоау Моутинью, Леандер Дендонкер, Рауль Хименес, Даниэл Поденсе (Vitinha, 85'), Адама Траоре Саутгемптон: Алекс Маккарти, Кайл Уолкер-Питерс, Райан Бертранд, Янник Вестергор, Ян Беднарек, Ориоль Ромеу Видаль, Джеймс Уорд-Праус, Мусса Дженепо (Шейн Патрик Лонг, 79'), Стюарт Армстронг (Ибраима Диало, 90'), Че Адамс, Тео Уолкотт Предупреждения: Рубен Невеш (44'), Адама Траоре (45')

«Вулверхэмптон» находится на 9-м месте в турнирной таблице АПЛ, «Саутгемптон» занимает пятую строчку. 0