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    Салах готов сыграть против «Аталанты» в Лиге чемпионов

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    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах полностью восстановился после болезни коронавирусом.

    Мохамед Салах
    Мохамед Салах

    Египетский футболист сможет сыграть против «Аталанты» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.

    «Мо тренировался в общей группе вчера и смотрелся очень хорошо. Его тест был отрицательным, как и у всех остальных. Так что, если ничего не поменялось со вчерашнего дня, он сможет сыграть.

    Посмотрим, выйдет ли он, потому что он только три дня назад вышел из карантина», –цитирует главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа официальный сайт клуба.

    Салах не выходил на поле с 8 ноября. Во время международной паузы он сдал позитивный тест на COVID-19. 0

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