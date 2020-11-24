Пирло: Матч с «Ференцварошем» будет решающим

Главный тренер «Ювентуса»поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов с

«Нужно подойти к этому матчу оптимальным образом. В Лиге чемпионов потеря концентрации стоит очень дорого. Мы хотим как можно быстрее гарантировать себе выход из группы.

В этом смысле завтрашний матч будет решающим. В первом поединке в Венгрии мы выглядели очень прилично, но это не будет играть никакой роли завтра вечером.

Пауло Дибала постепенно набирает форму, но нужно время. Посмотрим, сможет ли он начать завтрашний матч с первых минут.

У нас есть потери в оборонительной линии. Играть будут те, кто находится в оптимальном состоянии», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0