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    Пирло: Матч с «Ференцварошем» будет решающим

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    Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов с «Ференцварошем».

    Андреа Пирло
    Андреа Пирло

    «Нужно подойти к этому матчу оптимальным образом. В Лиге чемпионов потеря концентрации стоит очень дорого. Мы хотим как можно быстрее гарантировать себе выход из группы.

    В этом смысле завтрашний матч будет решающим. В первом поединке в Венгрии мы выглядели очень прилично, но это не будет играть никакой роли завтра вечером.

    Пауло Дибала постепенно набирает форму, но нужно время. Посмотрим, сможет ли он начать завтрашний матч с первых минут.

    У нас есть потери в оборонительной линии. Играть будут те, кто находится в оптимальном состоянии», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0

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