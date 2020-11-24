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    Мусаев: Жаль что в концовке мы смазали все впечатление

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    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение от «Севильи» (1:2) в матче 4-го тура Лиги чемпионов.

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    «Очень обидное поражение. В концовке мы зачем-то большими силами бросились в атаку, и "Севилья" смогла подловить нас.

    В первом тайме у нас не было целостной игры. Мы не ожидали, что "Севилья" будет играть по схеме 3-5-2.

    Во втором тайме перестроились, стали использовать высокий прессинг, и это дало свои плоды. Жаль что в концовке мы смазали все впечатление.

    Замена Вандерсона в перерыве, в целом, планировалась. Мы понимали, что физическое состояние не позволит ему сыграть более 45 минут.

    Вандерсон не выходил на поле два месяца, поэтому его физические кондиции пока не на высоте. Тем не менее, его действиями я доволен.

    Он усилил игру и добавил вариативности в нападении. Правда, в самой концовке он подсел физически, как и некоторые другие наши футболисты», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0

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