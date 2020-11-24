Мусаев: Жаль что в концовке мы смазали все впечатление

Главный тренер «Краснодара»прокомментировал поражение от(1:2) в матче 4-го тура Лиги чемпионов.

«Очень обидное поражение. В концовке мы зачем-то большими силами бросились в атаку, и "Севилья" смогла подловить нас.

В первом тайме у нас не было целостной игры. Мы не ожидали, что "Севилья" будет играть по схеме 3-5-2.

Во втором тайме перестроились, стали использовать высокий прессинг, и это дало свои плоды. Жаль что в концовке мы смазали все впечатление.

Замена Вандерсона в перерыве, в целом, планировалась. Мы понимали, что физическое состояние не позволит ему сыграть более 45 минут.

Вандерсон не выходил на поле два месяца, поэтому его физические кондиции пока не на высоте. Тем не менее, его действиями я доволен.

Он усилил игру и добавил вариативности в нападении. Правда, в самой концовке он подсел физически, как и некоторые другие наши футболисты», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0