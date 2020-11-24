«Краснодар» — «Севилья»: счет матча 1:2, обзор голов

Испанцы открыли счет уже на 4-й минуте. Окампос по флангу убежал от двух соперников и вырезал подачу в штрафную, Кайо неудачно выбил мяч на набежавшего Ракитича, который в касание зарядил точно в нижний угол ворот — Городов не дотянулся.
На 56-й минуте «Быки» отыгрались. Ольссон сделал передачу в штрафную, Вандерсон собрал на себя двух соперников и пробил низом — мяч от бедра Кунде влетел в сетку.
А на пятой добавленной минуте андалусийцы после перехвата провели быструю атаку, Мунир вошёл в штрафную, пробил в Кайо — сам же подобрал отскок и зарядил в дальний нижний угол с отскоком от газона.
«Челси» остался на первом месте в группе Е, набрав 10 очков. Второе место занимает «Севилья», уступающая лондонцам только по дополнительным показателям. Обе команды гарантировали себе выход в плей-офф.
«Краснодар» идет в этой группе на третьем месте, имея в активе 1 очко. Последнее место занимает «Ренн», также только 1 очко.
В следующем туре «Краснодар» на своем поле сыграет против «Ренна», а «Севилья» на своем поле встретится с «Челси». 0