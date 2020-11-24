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    «Севилья» вырвала победу у «Краснодара» и вышла в плей-офф ЛЧ

    «Краснодар» — «Севилья»: счет матча 1:2, обзор голов

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    В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Краснодар» потерпел домашнее поражение от «Севильи» — 1:2.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Испанцы открыли счет уже на 4-й минуте. Окампос по флангу убежал от двух соперников и вырезал подачу в штрафную, Кайо неудачно выбил мяч на набежавшего Ракитича, который в касание зарядил точно в нижний угол ворот — Городов не дотянулся.

    На 56-й минуте «Быки» отыгрались. Ольссон сделал передачу в штрафную, Вандерсон собрал на себя двух соперников и пробил низом — мяч от бедра Кунде влетел в сетку.

    А на пятой добавленной минуте андалусийцы после перехвата провели быструю атаку, Мунир вошёл в штрафную, пробил в Кайо — сам же подобрал отскок и зарядил в дальний нижний угол с отскоком от газона.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа E
    Краснодар — Севилья 1:2
    Голы: 0:1 Иван Ракитич (4'), 1:1 Вандерсон (56'), 1:2 Мунир Эль-Хаддади (90') Краснодар: Евгений Городов, Александр Мартынович, Кристиан Рамирес, Игорь Смольников, Кайо, Реми Кабелла (Даниил Уткин, 85'), Юрий Газинский, Кристофер Ольссон (Тонни Триндаде Вильена, 67'), Виктор Классон (Евгений Чернов, 84'), Магомед-Шапи Сулейманов (Вандерсон, 46'), Маркус Берг (Ари, 67') Севилья: Томаш Вацлик, Неманья Гудель, Жюль Кунде, Серхио Эскудеро (Карим Рекик, 61'), Диего Карлос, Иван Ракитич (Оливер Торрес, 61'), Оскар Родригес (Жоан Жордан, 53'), Фернандо, Лукас Окампос (Уссама Идрисси, 72'), Люк де Йонг (Юссеф Эн-Несири, 72'), Мунир Эль-Хаддади Предупреждения: Магомед-Шапи Сулейманов (19'), Жоан Жордан (58')

    «Челси» остался на первом месте в группе Е, набрав 10 очков. Второе место занимает «Севилья», уступающая лондонцам только по дополнительным показателям. Обе команды гарантировали себе выход в плей-офф.

    «Краснодар» идет в этой группе на третьем месте, имея в активе 1 очко. Последнее место занимает «Ренн», также только 1 очко.

    В следующем туре «Краснодар» на своем поле сыграет против «Ренна», а «Севилья» на своем поле встретится с «Челси». 0

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