Хадсон-Одои: Счастлив, что мы добыли три очка

Нападающий «Челси»прокомментировал победу над «Ренном» (2:1) в 4 туре Лиги чемпионов.

«Мейсон Маунт очень много работает и прессингует в центре поля. Я знал, что как только он получит мяч, мне нужно рвануть вперед, и тогда он меня увидит. Он прекрасно видит поле. Я пошел вперед и, к счастью, забил гол.

В данный момент все играют хорошо, но мы хотим продолжать развиваться. Мне нужно пользоваться каждой возможностью, когда я попадаю в состав. Хочу продолжать забивать голы и отдавать передачи, работая на команду. Счастлив, что мы добыли три очка», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

«Аристократы» набрали 10 очков и обеспечили себе место в плей-офф. 0