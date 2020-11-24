«Атлетик» — «Бетис»: счет матча 4:0, обзор голов

В матче 10-го тура чемпионата Испаниииз Бильбао одержал домашнюю победу надсо счетом 4:0.

Забитыми мячами отличились Андер Капа, Икер Муниаин и Алехандро Беренгер, еще один гол записан на имя игрока гостей Виктора Руиса.

Футбол. Испания. Примера Атлетик — Бетис 4:0 Голы: 1:0 Виктор Руис (автогол) (9'), 2:0 Андер Капа (33'), 3:0 Икер Муньяин (59'), 4:0 Алехандро Беренгер (68') Атлетик: Унай Симон, Иньиго Мартинес, Йерай Альварес, Юри Берчиче (Микель Баленсиага, 88'), Андер Капа, Микель Весга, Иньяки Уильямс (Рауль Гарсия, 76'), Икер Муньяин (Ойан Сансет, 70'), Алехандро Беренгер (Jon Morcillo, 71'), Unai Vencedor, Асьер Вильялибре (Иньиго Лекуэ, 88') Бетис: Клаудио Браво, Виктор Руис, Сидней, Алекс Морено, Эмерсон, Кристиан Тельо (Борха Иглесиас, 62'), Вилльям Карвалью (Лоренсо Морон, 61'), Хоакин (Диего Лайнес, 70'), Родригес Гидо, Родриго Эрнандес (Айтор Руйбаль, 84'), Антонио Санабрия (Андрес Гуардадо, 62')

«Атлетик» после этой победы поднялся на восьмую строчку в таблице Примеры. «Бетис» находится на 12-м месте. 0