ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ХалкТрансферный дайджест. 17-23 ноября
  • 00:55
    • «Вулверхэмптон» сыграл вничью с «Саутгемптоном»
  • 22:11
    • «Авангард» переиграл «Ак Барс» в юбилейном матче
  • 21:51
    • ЦСКА крупно уступил «Сибири»
  • 21:48
    • Рижское «Динамо» обыграло «Куньлунь»
  • 20:56
    • Соболев не сыграет за «Спартак» до зимнего перерыва
    Все новости спорта

    «Атлетик» дома разгромил «Бетис»

    «Атлетик» — «Бетис»: счет матча 4:0, обзор голов

    Футбол Примера (Ла Лига) Футбол Испании Атлетик Бетис Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В матче 10-го тура чемпионата Испании «Атлетик» из Бильбао одержал домашнюю победу над «Бетисом» со счетом 4:0.

    «Атлетик»
    «Атлетик»

    Забитыми мячами отличились Андер Капа, Икер Муниаин и Алехандро Беренгер, еще один гол записан на имя игрока гостей Виктора Руиса.

    Футбол. Испания. Примера
    Атлетик — Бетис 4:0
    Голы: 1:0 Виктор Руис (автогол) (9'), 2:0 Андер Капа (33'), 3:0 Икер Муньяин (59'), 4:0 Алехандро Беренгер (68') Атлетик: Унай Симон, Иньиго Мартинес, Йерай Альварес, Юри Берчиче (Микель Баленсиага, 88'), Андер Капа, Микель Весга, Иньяки Уильямс (Рауль Гарсия, 76'), Икер Муньяин (Ойан Сансет, 70'), Алехандро Беренгер (Jon Morcillo, 71'), Unai Vencedor, Асьер Вильялибре (Иньиго Лекуэ, 88') Бетис: Клаудио Браво, Виктор Руис, Сидней, Алекс Морено, Эмерсон, Кристиан Тельо (Борха Иглесиас, 62'), Вилльям Карвалью (Лоренсо Морон, 61'), Хоакин (Диего Лайнес, 70'), Родригес Гидо, Родриго Эрнандес (Айтор Руйбаль, 84'), Антонио Санабрия (Андрес Гуардадо, 62')

    «Атлетик» после этой победы поднялся на восьмую строчку в таблице Примеры. «Бетис» находится на 12-м месте. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Обойдет ли «Саутгемптон» «Челси»?
  • «Вулверхэмптон» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки
  • 4.50
    •
  • Будет ли закончена бескомпромиссная серия?
  • «Атлетик» — «Бетис». Прогноз и ставки
  • 3.48
    •
  • Сможет ли «Барселона» выиграть в Киеве без Месси?
  • «Динамо» Киев — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.62
  • Экспресс дня 24 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Брюгге
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Жирона — Малага
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Ренн — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.90
  • Прогноз на матч Лацио — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Краснодар — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.97
  • Прогноз на матч Сочи — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры