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    «Химки» одержали выездную победу над «Уфой»

    «Уфа» — «Химки»: счет матча 1:2, обзор голов

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    Подмосковные «Химки» одержали гостевую победу над «Уфой» (2:1) в матче 15-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче открыли уже на 5-й минуте гости. Трошечкин из центра поля сделал длинный заброс к чужой штрафной. Кухарчук легко оторвался от защитника, выскочил на ворота и пробил мимо Беленова.

    На 37-й минуте Глушаков выполнил подачу с углового — гости навязали борьбу в штрафной, Трошечкин подхватил мяч и технично послал его в верхний угол ворот «Уфы».

    Хозяева отквитали один мяч на 85-й минуте. Разыграли стандарт уфимцы, Андрич сделал передачу в штрафную «Химок», Жамалетдинов дошёл до лицевой и прострелил вдоль ворот, а Йокич с пяти метров внёс мяч в сетку.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Уфа — Химки 1:2
    Голы: 0:1 Илья Кухарчук (5'), 0:2 Александр Трошечкин (37'), 1:2 Боян Йокич (83') Уфа: Александр Беленов, Alexey Nikitin, Константин Плиев, Джемал Табидзе, Боян Йокич, Кирилл Фольмер (Артём Голубев, 46'), Владислав Камилов (Filip Mrzljak, 46'), Александр Сухов (Олег Данченко, 46'), Вячеслав Кротов (Дмитрий Сысуев, 71'), Komnen Andric, Тимур Жамалетдинов Химки: Илья Лантратов, Дмитрий Тихий, Егор Данилкин, Oleksandr Filin, Брайан Идову, Александр Трошечкин, Денис Глушаков, Кирилл Боженов, Илья Кухарчук, Мохамед Конате, Владимир Дядюн Предупреждения: Александр Сухов (39'), Oleksandr Filin (48'), Денис Глушаков (53'), Боян Йокич (76'), Илья Кухарчук (80'), Артём Голубев (82'), Джемал Табидзе (86'), Filip Mrzljak (89')

    «Химки» набрали 15 очков и поднялись на 12-е место в турнирной таблице. «Уфа» с семью очками осталась на последней, 16-й строчке.

    28 ноября «Химки» на своем поле примут «Краснодар», а днем позже «Уфа» сыграет дома с «Тамбовом». 0

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