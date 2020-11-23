«Наполи» — «Милан»: счет матча 1:3, обзор голов

В матче 8-го тура чемпионата Италиипотерпел домашнее поражение отсо счетом 1:3.

Счет на 20-й минуте открыли гости. Тео Эрнандес навеси с левого фланга атаки в центр чужой штрафной, откуда пробил головой Ибрагимович точно в угол ворот Мерета.

На 55-й минуте Ребич вошел в штрафную «Наполи» с левого фланга атаки и навесил во вратарскую, где Ибрагимович ударом в касание отправил мяч точно в цель.

«Наполи» отквитал один мяч на 65-й минуте. Инсинье прострелил с левого края штрафной «Милана» в центр на Мертенса, а тот здорово мяч обработал и затем точно пробил в сетку ворот.

А спустя две минуты неаполитанцы остались в меньшинстве — Бакайоко получил вторую желтую карточку за грубый фол против Тео Эрнандеса.

Уже на пятой добавленной минуте Хёуге получил пас от Беннасера на левом краю штрафной «Наполи», накрутил Маноласа и ударом с острого угла сумел пробить с рикошетом от Мерета в сетку ворот.