«Наполи» — «Милан»: счет матча 1:3, обзор голов

В матче 8-го тура чемпионата Италии «Наполи»
потерпел домашнее поражение от «Милана»
со счетом 1:3.
Счет на 20-й минуте открыли гости. Тео Эрнандес навеси с левого фланга атаки в центр чужой штрафной, откуда пробил головой Ибрагимович точно в угол ворот Мерета.
На 55-й минуте Ребич вошел в штрафную «Наполи» с левого фланга атаки и навесил во вратарскую, где Ибрагимович ударом в касание отправил мяч точно в цель.
«Наполи» отквитал один мяч на 65-й минуте. Инсинье прострелил с левого края штрафной «Милана» в центр на Мертенса, а тот здорово мяч обработал и затем точно пробил в сетку ворот.
А спустя две минуты неаполитанцы остались в меньшинстве — Бакайоко получил вторую желтую карточку за грубый фол против Тео Эрнандеса.
Уже на пятой добавленной минуте Хёуге получил пас от Беннасера на левом краю штрафной «Наполи», накрутил Маноласа и ударом с острого угла сумел пробить с рикошетом от Мерета в сетку ворот.
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Футбол. Италия. Серия А
Наполи — Милан 1:3
Голы: 0:1 Златан Ибрагимович (20'), 0:2 Златан Ибрагимович (54'), 1:2 Дрис Мертенс (63'), 1:3 Jens Petter Hauge (90')
Наполи: Алекс Мерет, Мариу Руй, Джованни Ди Лоренцо, Калиду Кулибали, Костас Манолас, Тьемуэ Бакайоко, Фабиан (Элиф Элмас, 90'), Ирвин Лосано (Пётр Зелиньски, 56'), Маттео Политано (Андреа Петанья, 69'), Лоренцо Инсинье, Дрис Мертенс
Милан: Джанлуиджи Доннарумма, Давиде Калабрия, Алессио Романьоли, Тео Эрнандес, Симон Кьер, Исмаэль Беннасер, Хакан Чалханоглу (Раде Крунич, 87'), Анте Ребич (Jens Petter Hauge, 73'), Алексис Салемакерс (Самуэль Кастильехо, 73'), Франк Кессье, Златан Ибрагимович (Лоренцо Коломбо, 79')
Предупреждения: Тьемуэ Бакайоко (16'), Давиде Калабрия (48'), Анте Ребич (59'), Тьемуэ Бакайоко (65'), Франк Кессье (76'), Мариу Руй (82'), Самуэль Кастильехо (86')