Клопп: «Ливерпуль» заслужил победу над «Лестером»

Главный тренерпрокомментировал разгромную победу над(3:0) в 9-м туре АПЛ.

«Мы заслужили такой результат. Игроки провели невероятный матч против топ-соперника. Я не принимаю такие вещи как должное.

Мы забили три гола, ни одного не пропустили. Исключительно хорошо защищались, контролировали игру. Было много положительных моментов. Даже не знаю, какой эпизод выбрать.

Может быть, выступление Милнера на правом фланге. Исключительный матч от него. Это то, чего мы ждем от самих себя. Травмы были для нас огромным потрясением. Мы имеем молодых футболистов в полузащите. У них нет опыта, сегодня вы видели их игру», — сказал немец BBC.

После этого матча «Ливерпуль» вышел на второе место в таблице, уступая «Тоттенхэму» лишь по дополнительным показателям. «Лестер» (18) располагается на четвертой строчке. 0