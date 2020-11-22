«Ливерпуль» — «Лестер»: счет матча 3:0, обзор голов

В матче 9-го тура АПЛна «Энфилде» разгромилсо счетом 3:0 (2:0).

Счет в матче был открыт на 21-й минуте, когда Джонни Эванс срезал мяч в собственные ворота. За несколько минут до перерыва Диогу Жота увеличил преимущество мерсисайдцев.

На 86-й минуте полузащитник хозяев Джеймс Милнер навесил с углового с правого фланга в центр чужой штрафной, откуда головой пробил Роберто Фирмино — мяч полетел точно в дальний угол ворот.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ливерпуль — Лестер 3:0 Голы: 1:0 Джонни Эванс (автогол) (21'), 2:0 Диогу Жота (41'), 3:0 Роберто Фирмино (86') Ливерпуль: Алисон Бекер, Фабиньо, Джеймс Милнер, Эндрю Робертсон, Жоэль Матип, Жоржиньо Вейналдум, Наби Кейта (Неко Уильямс, 54'), Curtis Jones, Роберто Фирмино, Садио Мане (Такуми Минамино, 89'), Диогу Жота (Дивок Ориги, 89') Лестер: Каспер Шмейхель, Весли Фофана, Джонни Эванс, Кристиан Фукс (Дженгиз Ундер, 62'), Джеймс Джастин, Юри Тилеманс, Джеймс Мэддисон, Марк Олбрайтон, Харви Льюис Барнс (Деннис Прает, 62'), Нампалис Менди, Джейми Варди Предупреждения: Джеймс Джастин (45'), Нампалис Менди (66')

После этого матча «Ливерпуль» вышел на второе место в таблице, уступая «Тоттенхэму» лишь по дополнительным показателям. «Лестер» (18) располагается на четвертой строчке. 0