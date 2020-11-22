ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Сочи» — ЦСКАНеуверенное лидерство. ЦСКА не смог одолеть «Сочи», но выиграл первый круг РПЛ
  • 00:07
    • «Ливерпуль» на «Энфилде» разгромил «Лестер»
  • 23:58
    • Медведев — победитель Итогового турнира ATP
  • 23:44
    • Глушаков мог оказаться в чемпионате Казахстана
  • 21:23
    • «Лидс» и «Арсенал» победителя не выявили
  • 20:53
    • Благодаря дублю Байрамяна «Ростов» переиграл «Рубин»
    Все новости спорта

    «Ливерпуль» на «Энфилде» разгромил «Лестер»

    «Ливерпуль» — «Лестер»: счет матча 3:0, обзор голов

    Футбол АПЛ Футбол Англии Ливерпуль Лестер Сити Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В матче 9-го тура АПЛ «Ливерпуль» на «Энфилде» разгромил «Лестер» со счетом 3:0 (2:0).

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 21-й минуте, когда Джонни Эванс срезал мяч в собственные ворота. За несколько минут до перерыва Диогу Жота увеличил преимущество мерсисайдцев.

    На 86-й минуте полузащитник хозяев Джеймс Милнер навесил с углового с правого фланга в центр чужой штрафной, откуда головой пробил Роберто Фирмино — мяч полетел точно в дальний угол ворот.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ливерпуль — Лестер 3:0
    Голы: 1:0 Джонни Эванс (автогол) (21'), 2:0 Диогу Жота (41'), 3:0 Роберто Фирмино (86') Ливерпуль: Алисон Бекер, Фабиньо, Джеймс Милнер, Эндрю Робертсон, Жоэль Матип, Жоржиньо Вейналдум, Наби Кейта (Неко Уильямс, 54'), Curtis Jones, Роберто Фирмино, Садио Мане (Такуми Минамино, 89'), Диогу Жота (Дивок Ориги, 89') Лестер: Каспер Шмейхель, Весли Фофана, Джонни Эванс, Кристиан Фукс (Дженгиз Ундер, 62'), Джеймс Джастин, Юри Тилеманс, Джеймс Мэддисон, Марк Олбрайтон, Харви Льюис Барнс (Деннис Прает, 62'), Нампалис Менди, Джейми Варди Предупреждения: Джеймс Джастин (45'), Нампалис Менди (66')

    После этого матча «Ливерпуль» вышел на второе место в таблице, уступая «Тоттенхэму» лишь по дополнительным показателям. «Лестер» (18) располагается на четвертой строчке. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Лишится ли «Лестер» лидерства после визита на «Энфилд»?
  • «Ливерпуль» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • Медведев и Тим устроят триллер в финале Итогового турнира?
  • Медведев — Тим. Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
  • Останется ли «Милан» на первом месте?
  • «Наполи» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.41
  • Экспресс дня 23 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Уфа — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.48
  • Прогноз на матч Атлетик — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бернли — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Авангард — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч ЦСКА — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Куньлунь — Динамо Рига
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры