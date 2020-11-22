Бьелса: «Лидс» подвела реализация в игре с «Арсеналом»

Главный тренерпрокомментировал ничейный результат с(0:0) в матча 9-го тура АПЛ.

«Мы могли выиграть этот матч. Команда сыграла приемлемо, мы хорошо действовали при игре в равных составах. Получив численное преимущество, мы действовали более опасно. Это было стабильное и целостное выступление во всех компонентах.

Мы не реализовали много моментов, хотя подходили к воротам "Арсенала" разными способами. Думаю, мы трижды попали в штангу. Точность не была нашей лучшей стороной. Играть против десятерых не сложнее, а проще», — сказал Бьелса в интервью Sky Sports.

«Арсенал» с 13 очками располагается на 11-й позиции в турнирной таблице АПЛ. «Лидс» с 11 очками идет 14-м. 0