Артета — об удалении Пепе: Это недопустимо. Неприемлемо

Главный тренер «Арсенала»прокомментировал ничью с(0:0) в матче 9-го тура АПЛ.

«Канониры» с 52-й минуты гости играли в меньшинстве — прямую красную карточку получил нападающий лондонцев Николя Пепе, боднувший соперника.

«Это 1 набранное очко. Я никогда не бываю доволен ничьей, но, учитывая обстоятельства, мы принимаем ее и двигаемся дальше.

Удаление Пепе? Это недопустимо. Неприемлемо. На этом уровне нельзя такое делать.

В первом тайме было два отрезка, где мы превосходили соперника, доминировали и создавали моменты.

Последние 15-20 минут мы теряли мяч в разных позициях и дали сопернику пространство для атаки.

Нам повезло, что мы не ушли на перерыв, проигрывая 0:1. Во втором тайме играть вдесятером против "Лидса" было тяжело», — цитирует Артету BBC. 0