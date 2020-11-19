Парфенов рассказал о подготовке «Арсенала» к матчу с «Локо»

Главный тренер тульского «Арсенала»поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ против, который пройдет 21 ноября в Москве.

«Большая группа травмированных, кто-то подходил после болезни, поэтому хотелось сбалансировать состояние игроков.

Плюс поработать над теми моментами, что хочется видеть от команды, от каждого футболиста. Все успеть сложно, но считаю, что сделали неплохую работу.

Отдача и желание были видны, осталось перенести в игры. Для нас важен каждый футболист, мы ждем каждого из тех, кто травмирован.

"Локомотив" — один из лидеров нашего чемпионата. Какие-то изменения в команде видны, добавилась группа молодых игроков.

На него нам не надо настраиваться, надо понимать, что делать, и быть готовым», — приводит слова Парфенова пресс-служба клуба. 0