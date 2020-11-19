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    Хедира сказал, что мечтает играть в АПЛ

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    Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира заявил, что хочет попробовать свои силы в АПЛ.

    Сами Хедира
    Сами Хедира

    «Когда я был ребенком, я всегда мечтал стать игроком Премьер-лиги. Я действительно счастлив и доволен своей карьерой до сих пор, но пока мне все еще кое-чего не хватает… У меня всегда была эта мечта, и пока она не сбылась — поиграть в АПЛ.

    Я с детства смотрел очень много матчей Премьер-лиги и даже сейчас много слежу за АПЛ. Мне всегда нравилось играть со своими командами против английских клубов в Лиге чемпионов. Меня всегда впечатляли атмосфера, стиль и идея футбола в Англии.

    Если это будет возможно, то игра в АПЛ, станет для меня осуществлением большой мечты и честью», — цитирует Хедиру Sky Germany.

    Напомним, контракт 33-летнего хавбека с туринским клубом истекает летом 2021 года, и стороны последние месяцы пытаются договориться о его досрочном расторжении. 0

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