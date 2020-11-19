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    WhoScored назвал худшего игрока сборной России в матче с Сербией

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    Аналитики Whoscored оценили выступления сборных Сербии и России (0:5) в заключительном туре Лиги наций.

    Маринато Гильерме
    Маринато Гильерме

    Худшим игроком поединка стал вратарь Маринато Гильерме, который получил оценку 5,2, пропустивший за первый тайм четыре мяча. После перерыва на после вышел Сослан Джанаев, у которого 6,4 балла.

    Лучшим в российской команде был признан полузащитник Далер Кузяев. Его выступление оценили в 6,7 балла.

    Все оценки сборной России: Гильерме (5,2), Дивеев (5,4), Караваев (6,0), Джикия (5,3), Кузяев (6,7), Оздоев (6,0), Ан. Миранчук (6,0), Ал. Миранчук (6,1), Ерохин (6,1), Жирков (6,1), Заболотный (6,3).

    Вышедшие на замену: Джанаев (6,4), Евгеньев (6,1), Мостовой (6,3), Обляков (6,4), Черышев (5,9). 0

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