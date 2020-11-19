WhoScored назвал худшего игрока сборной России в матче с Сербией

Аналитики Whoscored оценили выступления сборных Сербии и России (0:5) в заключительном туре Лиги наций.

Худшим игроком поединка стал вратарь Маринато Гильерме, который получил оценку 5,2, пропустивший за первый тайм четыре мяча. После перерыва на после вышел Сослан Джанаев, у которого 6,4 балла.

Лучшим в российской команде был признан полузащитник Далер Кузяев. Его выступление оценили в 6,7 балла.

Все оценки сборной России: Гильерме (5,2), Дивеев (5,4), Караваев (6,0), Джикия (5,3), Кузяев (6,7), Оздоев (6,0), Ан. Миранчук (6,0), Ал. Миранчук (6,1), Ерохин (6,1), Жирков (6,1), Заболотный (6,3).

Вышедшие на замену: Джанаев (6,4), Евгеньев (6,1), Мостовой (6,3), Обляков (6,4), Черышев (5,9). 0