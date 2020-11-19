ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сербия — РоссияСыграли как немцы. Белградский позор стоил россиянам путевки в Лигу А
  • 13:18
    • «Тамбов» может бойкотировать матч со «Спартаком»
  • 00:38
    • Россия крупно проиграла Сербии и не сумела выйти в дивизион А Лиги наций
  • 07:29
    • Черчесов: Вопрос об отставке не ко мне
  • 07:00
    • Сборная России опустилась в третью корзину жеребьевки отбора ЧМ-2022
  • 00:48
    • Италия выиграла у Боснии и Герцеговины, Нидерланды вырвали победу у Польши
    Все новости спорта

    Арустамян: Матч с Сербией — катастрофа

    Футбол Лига наций Сборная Сербии Сборная России Футбол России Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций
    Известных футбольных комментаторов и журналистов Нобель Арустамян считает разгромное поражение сборной России от Сербии 0:5 катастрофой. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

    Сборная России
    Сборная России

    «Матч с Сербией — катастрофа. Как бы мы ни пытались не обращать внимание на это поражение, оно очень болезненно.

    Все, что мы видели осенью, к этому вело. Сборная, к сожалению, несколько застряла в развитии. Два года назад был выдающийся по результату чемпионат мира, год назад — успешный отборочный цикл, но заметного роста в качестве и цельного представления о будущем сборной нет.

    Разгром в Белграде должен привести в чувство всех нас и в первую очередь тренерский штаб. Какие бы ни были плюсы у сборной России за это время, есть и минусы — и на них нельзя закрывать глаза», — говорится в статье. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Циципас остановить Надаля?
  • Надаль — Циципас. Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • Рублев напоследок хлопнет дверью?
  • Тим — Рублев. Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
  • Разгромят ли «армейцы» предпоследнюю команду Востока?
  • «Нефтехимик» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.54
  • Экспресс дня 19 ноября
  • Сегодня в 19:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Надаль — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Тим — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Нефтехимик — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Динамо Рига
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Краснодар-2 — Шинник
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Эспаньол — Жирона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •  1.59
  • Прогноз на матч Локомотив — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 50 000
  • рублей
    новым игрокам
    • забрать
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры