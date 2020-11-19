Арустамян: Матч с Сербией — катастрофа

Известных футбольных комментаторов и журналистовсчитает разгромное поражение сборной России от Сербии 0:5 катастрофой. Об этом он написал в своем Телеграм-канале

«Матч с Сербией — катастрофа. Как бы мы ни пытались не обращать внимание на это поражение, оно очень болезненно.

Все, что мы видели осенью, к этому вело. Сборная, к сожалению, несколько застряла в развитии. Два года назад был выдающийся по результату чемпионат мира, год назад — успешный отборочный цикл, но заметного роста в качестве и цельного представления о будущем сборной нет.

Разгром в Белграде должен привести в чувство всех нас и в первую очередь тренерский штаб. Какие бы ни были плюсы у сборной России за это время, есть и минусы — и на них нельзя закрывать глаза», — говорится в статье. 0