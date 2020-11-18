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    Три игрока сборной Сербии сдали положительные тесты на коронавирус перед матчем с Россией

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    В сборной Сербии выявлены три случая заражения коронавирусом перед матчем Лиги наций против сборной России.

    Сергей Милинкович-Савич
    Сергей Милинкович-Савич

    Как сообщил официальный сайт Футбольного союза Сербии, положительный результат показали тесты вратаря Джордже Николича и полузащитников Сергея Милинкович-Савича и Дарко Лазовича, а также физиотерапевта команды.

    Все инфицированные уже изолированы.

    Ранее стало известно, что коронавирусом заразился также защитник Александр Коларов, который досрочно покинул расположение сборной Сербии из-за травмы.

    Матч Сербия — Россия пройдет в Белграде в среду, 18 ноября. Начало — в 22:45 мск. 0

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