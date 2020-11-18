Дмитрий Черышев: Денис реально переживает из-за ошибки в матче с Турцией

Денис Черышев
globallookpress.com
«Денис рассказал, что перед игрой с сербами у нашей команды огромное желание. Ребята все настраиваются на победу. По его состоянию и отношению я почувствовал, что наши футболисты намерены играть за три очка.
Как Денис отреагировал на свои две ошибки в матче с турками? Была огромная потеря, сборная Турции вступила в коллективный отбор и забрала мяч у Дениса.
Он мне сейчас говорит, что лучше бы он просто выбил мяч куда-нибудь в том эпизоде. Он реально переживает», — сказал Черышев «Матч ТВ». 0