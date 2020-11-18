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    Дмитрий Черышев: Денис реально переживает из-за ошибки в матче с Турцией

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    Российский тренер Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, рассказал, как его сын воспринял неудачный матч в составе сборной России против Турции (2:3).

    Денис Черышев
    Денис Черышев

    «Денис рассказал, что перед игрой с сербами у нашей команды огромное желание. Ребята все настраиваются на победу. По его состоянию и отношению я почувствовал, что наши футболисты намерены играть за три очка.

    Как Денис отреагировал на свои две ошибки в матче с турками? Была огромная потеря, сборная Турции вступила в коллективный отбор и забрала мяч у Дениса.

    Он мне сейчас говорит, что лучше бы он просто выбил мяч куда-нибудь в том эпизоде. Он реально переживает», — сказал Черышев «Матч ТВ». 0

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