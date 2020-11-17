Родри: Поединок с Германией — возможность проверить, на каком уровне находится сборная Испании

Полузащитник сборной Испанииподелился ожиданиями от матча группового этапа Лиги наций с Германией.

«Германия — великолепная команда, которая всегда бьется. Мы ровно идем по турниру — все решили какие-то мелочи. Наш первый матч завершился вничью, хотя мы могли победить.

Предстоящий матч — хорошая возможность проверить, на каком уровне мы сейчас находимся», — цитирует Родри пресс-служба УЕФА.

Поединок Испания — Германия состоится во вторник, 17 ноября, начало — в 22:45 мск. Германия с девятью очками в активе лидирует в группе 4 Дивизиона А Лиги наций УЕФА, а Испания, имея восемь баллов, занимает второе место. 0