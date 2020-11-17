Рамос намерен завершить карьеру в «Реале»

Защитникхочет завершить карьеру в мадридском клубе, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

Его текущий контракт истекает в июне 2021 года. 34-летний испанец просил продлить соглашение до 2023 года, но президент клуба Флорентино Перес предлагает всего однолетний контракт с возможностью продления еще на сезон. Ожидается, что стороны все-таки достигнут соглашения.

Ранее появилась информация об интересе к испанскому футболисту со стороны ПСЖ, «Ювентус», «МЮ» и «Ман Сити».

В текущем сезоне Рамос провел 10 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал результативную передачу. 0