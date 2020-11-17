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    Газизов: Джикия шикарно выглядит в роли капитана сборной

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    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказался об игре сборной России в матче Лиги наций с Турцией (2:3).

    Шамиль Газизов
    Шамиль Газизов

    «Хорошо оцениваю игру сборной, по игре команда была очень убедительна. Хорошо играли, но нелепое удаление привело к не очень хорошему результату.

    Есть ли объяснение, почему Соболев не выходит в сборной? Мы это не обсуждаем, это решать главному тренеру сборной, он ближе, видит. Надеемся, что в матче с сербами он выйдет и забьет победный гол.

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    • Джикия шикарно выглядит в роли капитана сборной. Я буду за него всегда, чтобы он всегда был капитаном. Я за Жору», — приводит слова Газизова Sport24. 0

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