Газизов: Джикия шикарно выглядит в роли капитана сборной

Генеральный директор «Спартака»высказался об игре сборной России в матче Лиги наций с Турцией (2:3).

«Хорошо оцениваю игру сборной, по игре команда была очень убедительна. Хорошо играли, но нелепое удаление привело к не очень хорошему результату.

Есть ли объяснение, почему Соболев не выходит в сборной? Мы это не обсуждаем, это решать главному тренеру сборной, он ближе, видит. Надеемся, что в матче с сербами он выйдет и забьет победный гол.

Джикия шикарно выглядит в роли капитана сборной. Я буду за него всегда, чтобы он всегда был капитаном. Я за Жору», — приводит слова Газизова Sport24. 0