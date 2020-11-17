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    Сборная России легко выиграет у Сербии без Дзюбы, считает Гаврилов

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Сербии Лига наций Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций
    Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов уверен, что сборная России выиграет у Сербии в предстоящем матче Лиги наций.

    Антон Заболотный
    Антон Заболотный

    В случае победы над сербами сборная России выйдет в элитный дивизион Лиги наций.

    «Я не считаю, что Россия без Дзюбы не сможет выиграть в Белграде.

    В последних матчах РПЛ и Лиги чемпионов Дзюба откровенно плывет. В распоряжении Черчесова есть форварды, которые сейчас как минимум не хуже Артема в его нынешнем состоянии.

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    • Думаю, что добыть три очка в этом матче не составит большого труда. Правда, не могу даже предположить, что мы не выиграем в Белграде. У Сербии сейчас неконкурентноспособная команда, слабенькая. Говорю так уверенно, потому что видел несколько их матчей.

    Антон Заболотный сейчас игрок примерно одного уровня с Артемом. Так что если Черчесов вновь решит играть с одним габаритным форвардом, то выйдет Заболотный», — сказал Гаврилов «Известиям».

    Матч Сербия — Россия состоится 18 ноября в Белграде, начало — в 22:45 мск. 0

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