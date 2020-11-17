Клубный чемпионат мира перенесен на февраль 2021 года

ФИФА заявила о переносе клубного чемпионата мира 2020 года из-за пандемии коронавируса.

Турнир будет проведен в феврале 2021 года. Ранее планировалось провести соревнование в декабре.

«ЧМ среди клубов был подвержен разрушительному воздействию пандемии на континентальные клубные чемпионаты конфедераций, благодаря которым команды отбираются на турнир.

Введение строгих протоколов возврата к игре способствовало успешному возобновлению континентальных клубных чемпионатов, последний из которых теперь планируется завершить к январю 2021 года», — написано в официальном сообщении ФИФА.

Отметим, что «Бавария» могла повторить рекорд «Барселоны», взяв шесть трофеев за календарный год. В этом году «мюнхенцы» выиграли 5 турниров. 0