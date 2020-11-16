Мостовой о поражении от Турции: С таким количеством игр и графиком половина вообще забывает, во что и где играет

Бывший футболист сборной Россиипрокомментировал поражение национальной команды в матче с Турцией (2:3) в Лиге наций.

«Смотрелись неплохо и достойно. Судья, конечно, нас сегодня подвел. Даже в меньшинстве могли забить, сыграть вничью.

Но, конечно, усложнили себе борьбу за первое место в группе. Посыпать голову пеплом не стоит, есть время провести работу над ошибками. Все шансы на первое место у нас остаются.

Бывает и шесть, и семь игр без побед. Все серии когда-то заканчиваются, не стоит этому уделять внимания. Тем более с таким количеством игр и графиком — половина вообще забывает, во что и где играет», — приводит слова Мостового «Чемпионат». 0