Польский журналист: Марчиняк не был предвзят в матче Турция — Россия

Польский журналистсчитает, что арбитр матча Турция — Россия (3:2)не пытался осознанно навредить команде Станислава Черчесова.

Решения Шимона Марчиняка стали ключевыми в матче Турция — Россия globallookpress.com 8000 Бонус по VIP-промо LIVESPORT Забрать!

Как известно, в игре с Турцией Марчиняк удалил с поля Андрея Семенова и назначил пенальти в ворота сборной России.

«Марциняк — лучший польский судья на данный момент без каких-либо сомнений. Он один из любимых рефери Коллины, который возглавляет судейский комитет УЕФА. Это неофициальная информация, но Коллина действительно считает Марчиняка одним из лучших судей в мире. Шимон работал на чемпионате мира, на важных матчах Лиги чемпионов, Лиги Европы и Евро. Важнейшие матчи чемпионата Польши, такие как "Легия" против "Леха", часто доверяют именно ему.

Но периодически он ошибается. Марчиняк известен как судья, допустивший несколько крупных ошибок. Одна из его самых серьезных оплошностей произошла в России на ЧМ-2018 на игре между Швецией и Германией. Еще к нему были вопросы по одному или двум матчам ЛЧ, когда он не воспользовался ВАР.

Конечно, слова после матча часто бывают слишком эмоциональными. Быстров зол из-за результата. Шимон — настоящий профессионал, никогда не будет поддерживать в игре одну или другую команду. Уверен, он не был предвзят в матче Турция — Россия.

Его мечта стать первым польским судей, у которого получится отработать финал чемпионата мира или Евро. Ошибки ему точно не помогут приблизиться к этой цели», — приводит слова Сташевского «Спорт-Экспресс». 0