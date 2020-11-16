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    Польский журналист: Марчиняк не был предвзят в матче Турция — Россия

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    Польский журналист Себастьян Сташевский считает, что арбитр матча Турция — Россия (3:2) Шимон Марчиняк не пытался осознанно навредить команде Станислава Черчесова.

    Решения Шимона Марчиняка стали ключевыми в матче Турция — Россия
    Решения Шимона Марчиняка стали ключевыми в матче Турция — Россия

    Как известно, в игре с Турцией Марчиняк удалил с поля Андрея Семенова и назначил пенальти в ворота сборной России.

    «Марциняк — лучший польский судья на данный момент без каких-либо сомнений. Он один из любимых рефери Коллины, который возглавляет судейский комитет УЕФА. Это неофициальная информация, но Коллина действительно считает Марчиняка одним из лучших судей в мире. Шимон работал на чемпионате мира, на важных матчах Лиги чемпионов, Лиги Европы и Евро. Важнейшие матчи чемпионата Польши, такие как "Легия" против "Леха", часто доверяют именно ему.

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    • Но периодически он ошибается. Марчиняк известен как судья, допустивший несколько крупных ошибок. Одна из его самых серьезных оплошностей произошла в России на ЧМ-2018 на игре между Швецией и Германией. Еще к нему были вопросы по одному или двум матчам ЛЧ, когда он не воспользовался ВАР.

    Конечно, слова после матча часто бывают слишком эмоциональными. Быстров зол из-за результата. Шимон — настоящий профессионал, никогда не будет поддерживать в игре одну или другую команду. Уверен, он не был предвзят в матче Турция — Россия.

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    • Его мечта стать первым польским судей, у которого получится отработать финал чемпионата мира или Евро. Ошибки ему точно не помогут приблизиться к этой цели», — приводит слова Сташевского «Спорт-Экспресс». 0

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