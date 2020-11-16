Хацкевич назвал лучшего игрока РПЛ

Главный тренер «Ротора»поделился мнением о лучших командах и футболистах российской Премьер-лиги.

«У каждого из лидеров свой почерк, своё лицо. "Зенит" играет в более вертикальный футбол. У "Спартака" прагматичный стиль, всё строго по позициям, дисциплина. "Локомотив" больше фланги использует.

Но наиболее разноплановая, самая играющая команда сегодня — это ЦСКА. Очень хороший подбор футболистов, и молодых, и опытных. "Армейцы" по праву занимают первое место.

Мне очень нравился Малком, когда был здоров. Азмун был хорош в оптимальном состоянии. В "Локомотиве" лидер — Крыховяк, в "Краснодаре" — шведский опорник Олссон. Повторюсь: во всех ведущих командах РПЛ есть минимум по 2-3 легионера серьёзного уровня. Но Влашич на сегодняшний момент — № 1», — приводит слова Хацкевича «Матч ТВ».

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич в текущем чемпионате России провел 12 матчей и забил шесть мячей. 0