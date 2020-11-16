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    Бельгия обыграла Англию, лишив ее шансов на выход из группы

    Бельгия — Англия: счет матча 2:0, обзор голов

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    Сборная Бельгии одержала домашнюю победу над командой Англии (2:0) в матче 5-го тура группы 2 лиги А Лиги наций

    Сборная Бельгии
    Сборная Бельгии

    Счет в матче был открыт на 10-й минуте. Лукаку отпасовал на Тилеманса в центральной зоне у чужой штрафной и тот пробил с рикошетом от защитника в нижний угол ворот.

    На 24-й минуте Дрис Мертенс исполнил классный удар со штрафного метров с 25-ти в ближний угол ворот в притирку со штангой.

    Футбол. Лига наций УЕФА. A2
    Бельгия — Англия 2:0
    Голы: 1:0 Юри Тилеманс (10'), 2:0 Дрис Мертенс (24') Бельгия: Тибо Куртуа, Тоби Алдервейрелд, Джейсон Денайер, Ян Вертонген, Аксель Витсель, Кевин Де Брёйне, Юри Тилеманс, Торган Азар, Дрис Мертенс (Деннис Прает, 83'), Тома Мёнье, Ромелу Лукаку Англия: Джордан Пикфорд, Кайл Уолкер, Эрик Дайер, Тайрон Мингс, Киран Триппьер (Джейдон Санчо, 70'), Деклан Райс, Мэйсон Маунт (Доминик Калверт-Льюин, 69'), Джордан Хендерсон (Гарри Уинкс, 46'), Бен Чилвел (Букайо Сака, 38'), Джек Грилиш, Гарри Кейн Предупреждения: Аксель Витсель (44'), Тоби Алдервейрелд (51'), Тома Мёнье (54')

    В другом матче группы 2 лиги А сборная Дании одержала домашнюю победу над Исландией — 2:1.

    Счет на 12-й минуте открыл Кристиан Эриксен, реализовавший пенальти. На 85-й минуте Видар Кьяртанссон сравнял счет, но в компенсированное время Эриксен оформил дубль, реализовав второй пенальти.

    Футбол. Лига наций УЕФА. A2
    Дания — Исландия 2:1
    Голы: 1:0 Кристиан Эриксен (пенальти) (12'), 1:1 Видар Эдн Кьяртанссон (85'), 2:1 Кристиан Эриксен (пенальти) (90') Дания: Каспер Шмейхель (Фредерик Реннов, 46'), Янник Вестергор (Jonas Wind, 90'), Симон Кьер, Андреас Кристенсен, Томас Делейни, Кристиан Эриксен, Матиас Йенсен (Jens Joensson, 68'), Йенс Ларсен, Даниэль Васс, Мартин Брайтвайт (Lucas Andersen, 76'), Юссуф Поульсен Исландия: Рунар Алекс Рунарссон, Холмар Эрн Эйолфссон, Сверрир Инги Ингасон, Хёрдур Магнуссон, Birkir Saevarsson, Биркир Бьярнасон (Виктор Паульссон, 46'), Гилфи Сигурдссон, Арнор Сигурдссон (Арон Гуннарссон, 70'), Ари Фрейр Скуласон, Альберт Гудмундссон (Альфред Финнбогасон, 74'), Йон Дади Бодварссон (Видар Эдн Кьяртанссон, 70') Предупреждения: Ари Фрейр Скуласон (11'), Даниэль Васс (67'), Birkir Saevarsson (89'), Хёрдур Магнуссон (90')

    Бельгия с 12 очками возглавляет квартет. Далее следуют Дания (10 очков), Англия (7) и Исландия (0).

    В заключительном туре бельгийцы дома сыграю против Дании, а английская команда на своем поле примет Исландию. 0

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