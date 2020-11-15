«СКА-Хабаровск» добыл домашнюю победу над «Текстильщиком»

нанес домашнее поражение ивановскомув матче 22-го тура ФНЛ со счетом 1:0.

Единственный мяч во встрече на 24-й минуте забил Константин Базелюк.

«СКА-Хабаровск» набрал 34 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице ФНЛ. «Текстильщик» (25) — на 15-м месте.

Футбол. Россия. ФНЛ СКА-Хабаровск — Текстильщик Иваново 1:0 Гол: 1:0 Константин Базелюк (24') СКА-Хабаровск: Игорь Обухов, Григорий Труфанов, Кирилл Суслов, Василий Илик (Кирилл Большаков, 79'), Глеб Грачёв, Максим Мартусевич, Ираклий Квеквескири, Андрей Батютин (Ryota Noma, 90'), Константин Базелюк (Артемий Малеев, 77'), Рамазан Гаджимурадов, Владислав Брагин (Дмитрий Барков, 69') Текстильщик Иваново: Алексей Смирнов, Денис Фомин, Aleksey Makushkin, Yuri Morozov, Сергей Обивалин, Максим Сидоров (Евгений Маричев, 65'), Максим Батов, Albert Mnatsakanyan (Илья Мосейчук, 81'), Алексей Губочкин, Валерий Альшанский (Александр Агеев, 71'), Максим Бачинский (Евгений Попов, 88') Предупреждения: Алексей Губочкин (23'), Андрей Батютин (29'), Глеб Грачёв (39'), Сергей Обивалин (87'), Игорь Обухов (90')

Хабаровчане в следующем туре сыграют с «Крыльями Советов» (21 ноября), ивановский клуб встретится в этот же день с «Чайкой». 0