ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пеп Гвардиола еще никогда не отвоевывал чемпионство«Манчестер Сити» вернет титул в случае решения двух проблем
  • 07:49
    • Наставник сборной Англии скрыл информацию о заражении коронавирусом
  • 07:16
    • Матч Румынии и Норвегии в ЛН не состоится
  • 00:46
    • Херард Морено спас испанцев от поражения
  • 00:37
    • Франция обыграла Португалию и вышла в «Финал четырех» Лиги наций
  • 00:36
    • Украина потеряла шансы на выход в плей-офф Лиги наций
    Все новости спорта

    «СКА-Хабаровск» добыл домашнюю победу над «Текстильщиком»

    Футбол ФНЛ Футбол России СКА-Хабаровск Текстильщик Иваново Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ
    «СКА-Хабаровск» нанес домашнее поражение ивановскому «Текстильщику» в матче 22-го тура ФНЛ со счетом 1:0.

    «СКА-Хабаровск»
    «СКА-Хабаровск»

    Единственный мяч во встрече на 24-й минуте забил Константин Базелюк.

    «СКА-Хабаровск» набрал 34 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице ФНЛ. «Текстильщик» (25) — на 15-м месте.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    СКА-Хабаровск — Текстильщик Иваново 1:0
    Гол: 1:0 Константин Базелюк (24') СКА-Хабаровск: Игорь Обухов, Григорий Труфанов, Кирилл Суслов, Василий Илик (Кирилл Большаков, 79'), Глеб Грачёв, Максим Мартусевич, Ираклий Квеквескири, Андрей Батютин (Ryota Noma, 90'), Константин Базелюк (Артемий Малеев, 77'), Рамазан Гаджимурадов, Владислав Брагин (Дмитрий Барков, 69') Текстильщик Иваново: Алексей Смирнов, Денис Фомин, Aleksey Makushkin, Yuri Morozov, Сергей Обивалин, Максим Сидоров (Евгений Маричев, 65'), Максим Батов, Albert Mnatsakanyan (Илья Мосейчук, 81'), Алексей Губочкин, Валерий Альшанский (Александр Агеев, 71'), Максим Бачинский (Евгений Попов, 88') Предупреждения: Алексей Губочкин (23'), Андрей Батютин (29'), Глеб Грачёв (39'), Сергей Обивалин (87'), Игорь Обухов (90')

    Хабаровчане в следующем туре сыграют с «Крыльями Советов» (21 ноября), ивановский клуб встретится в этот же день с «Чайкой». 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Турция разгромить Россию?
  • Турция — Россия. Прогноз и ставки
  • 5.25
    •
  • Сможет ли Бельгия взять реванш у Англии?
  • Бельгия — Англия. Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • Сможет ли Рублев удивить Надаля?
  • Надаль — Рублев. Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 10 000 рублей после регистрации ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьБонус 8000 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.55
  • Экспресс дня 15 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  5.25
  • Прогноз на матч Турция — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Бельгия — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Надаль — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Италия — Польша
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.00
  • Прогноз на матч Нидерланды — Босния и Герцеговина
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Венгрия — Сербия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Румыния — Норвегия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Словения — Косово
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры