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    Семшов: Позитивно отношусь к тому, что Джикия стал капитаном сборной

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    Российский тренер Игорь Семшов поделился мнением о предстоящем матче Лиги наций между сборными Турции и России.

    Георгий Джикия
    Георгий Джикия

    «Заболотный по известным причинам не полетел на матч с Молдавией, потом долетел до Турции.

    Удивление было, так как он отсутствовал в расположении команды ранее. Наверняка будут подачи в штрафную, чтобы от него следовали скидки партнерам.

    Почему в старте вышел Гилерме? У нас все голкиперы сильные и достойные. Все зависит от фактора, кому доверяет главный тренер.

    Джикия стал капитаном? Я отношусь к этому позитивно. Черчесов, отдавая повязку, понимает, что это должен быть игрок с лидерскими качествами», — сказал Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ». 0

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