Семшов: Позитивно отношусь к тому, что Джикия стал капитаном сборной

Российский тренерподелился мнением о предстоящем матче Лиги наций между сборными Турции и России.

«Заболотный по известным причинам не полетел на матч с Молдавией, потом долетел до Турции.

Удивление было, так как он отсутствовал в расположении команды ранее. Наверняка будут подачи в штрафную, чтобы от него следовали скидки партнерам.

Почему в старте вышел Гилерме? У нас все голкиперы сильные и достойные. Все зависит от фактора, кому доверяет главный тренер.

Джикия стал капитаном? Я отношусь к этому позитивно. Черчесов, отдавая повязку, понимает, что это должен быть игрок с лидерскими качествами», — сказал Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ». 0