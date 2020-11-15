Сантуш: Франция доставила Португалии много хлопот

Главный тренер сборной Португалииподвел итоги матча Лиги наций с Францией (0:1).

«Франция доставила нам много хлопот. В первом тайме они выглядели лучше, а у нас не получалась игра в пас. Играть без мяча труднее. Нас прижали, мы пытались отреагировать, но получалось робко, атаковали с большим трудом, стараясь обострить игру.

Во второй половине мы стали играть лучше. Матч складывался по-другому, но мы пропустили гол, который в итоге решил исход. Тем не менее мы хорошо отреагировали, стали больше атаковать. Мы играли в свой футбол, но не реализовали три-четыре момента», — цитирует Сантуша пресс-служба УЕФА.

Сборная Франции с 13 очками в активе досрочно завоевала первое в группе и вышла в «Финал четырех» Лиги наций. 0