ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пеп Гвардиола еще никогда не отвоевывал чемпионство«Манчестер Сити» вернет титул в случае решения двух проблем
  • 07:49
    • Наставник сборной Англии скрыл информацию о заражении коронавирусом
  • 07:16
    • Матч Румынии и Норвегии в ЛН не состоится
  • 00:46
    • Херард Морено спас испанцев от поражения
  • 00:37
    • Франция обыграла Португалию и вышла в «Финал четырех» Лиги наций
  • 00:36
    • Украина потеряла шансы на выход в плей-офф Лиги наций
    Все новости спорта

    Сантуш: Франция доставила Португалии много хлопот

    Футбол Лига наций Сборная Франции Футбол Франции Сборная Португалии Португалия Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций
    Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш подвел итоги матча Лиги наций с Францией (0:1).

    Фернанду Сантуш
    Фернанду Сантуш

    «Франция доставила нам много хлопот. В первом тайме они выглядели лучше, а у нас не получалась игра в пас. Играть без мяча труднее. Нас прижали, мы пытались отреагировать, но получалось робко, атаковали с большим трудом, стараясь обострить игру.

    Во второй половине мы стали играть лучше. Матч складывался по-другому, но мы пропустили гол, который в итоге решил исход. Тем не менее мы хорошо отреагировали, стали больше атаковать. Мы играли в свой футбол, но не реализовали три-четыре момента», — цитирует Сантуша пресс-служба УЕФА.

    Сборная Франции с 13 очками в активе досрочно завоевала первое в группе и вышла в «Финал четырех» Лиги наций. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Турция разгромить Россию?
  • Турция — Россия. Прогноз и ставки
  • 5.25
    •
  • Сможет ли Бельгия взять реванш у Англии?
  • Бельгия — Англия. Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • Сможет ли Рублев удивить Надаля?
  • Надаль — Рублев. Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 10 000 рублей после регистрации ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьБонус 8000 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.55
  • Экспресс дня 15 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  5.25
  • Прогноз на матч Турция — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Бельгия — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Надаль — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Италия — Польша
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.00
  • Прогноз на матч Нидерланды — Босния и Герцеговина
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Венгрия — Сербия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Румыния — Норвегия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Словения — Косово
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 50 000
  • рублей
    новым игрокам
    • забрать
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры