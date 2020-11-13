Венгрия — Исландия: счет матча 2:1, обзор голов

Сборнаянанесла поражение командев финальном матче пути A.

Встреча, которая прошла на «Пушкаш Арене» в Будапеште, завершилась со счетом 2:1.

Гости вышли вперед на 11-й минуте, когда Гилфи тор Сигурдссон пробил со штрафного, а голкипер Петер Гулачи допустил ошибку, выпустив мяч из рук прямо в свои ворота.

Венгры отыгрались на 88-й минуте. Точный удар нанес Лоик Него, воспользовавшийся неслаженными действиями обороны соперника.

А уже в компенсированное время подопечные Марко Росси вырвали победу. Доминик Собослаи подхватил мяч в центре поля, протащил его почти до линии штрафной и бильярдным ударом поразил дальний нижний угол.

Благодаря этой победе Венгрия вышла на Евро-2020. Она сыграет в группе F вместе с Португалией, Францией и Германией. 0