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    Венгрия вырвала победу у Исландии и вышла на Евро-2020

    Венгрия — Исландия: счет матча 2:1, обзор голов

    Футбол Евро-2020 (2021) Сборная Венгрии Сборная Исландии Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Сборная Венгрии нанесла поражение команде Исландии в финальном матче пути A.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла на «Пушкаш Арене» в Будапеште, завершилась со счетом 2:1.

    Гости вышли вперед на 11-й минуте, когда Гилфи тор Сигурдссон пробил со штрафного, а голкипер Петер Гулачи допустил ошибку, выпустив мяч из рук прямо в свои ворота.

    Венгры отыгрались на 88-й минуте. Точный удар нанес Лоик Него, воспользовавшийся неслаженными действиями обороны соперника.

    А уже в компенсированное время подопечные Марко Росси вырвали победу. Доминик Собослаи подхватил мяч в центре поля, протащил его почти до линии штрафной и бильярдным ударом поразил дальний нижний угол.

    Благодаря этой победе Венгрия вышла на Евро-2020. Она сыграет в группе F вместе с Португалией, Францией и Германией. 0

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