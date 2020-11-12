Деян Ловрен: Люди, составляющие календарь игр, должны задуматься

«Люди спрашивают, откуда столько травм. Все просто — большое количество игр, отсутствие времени на восстановление, тем более учитывая то, каким ненормальным получился этот год.
Нет возможности отдохнуть (у меня лично в этом году было всего восемь дней отдыха), нет нормальной предсезонки, так еще и бешеный календарь!
Тони Кроос прав. Многие тренеры неоднократно говорили то же самое, но никто не слушает.
Люди, которые составляют и определяют календарь игр, должны задуматься», — написал хорват в своем Twitter. 0