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    Деян Ловрен: Люди, составляющие календарь игр, должны задуматься

    Футбол Футбол России Зенит Между тем
    Защитник «Зенита» Деян Ловрен поддержал Тони Крооса, который жестко высказался о создании новой Европейской Суперлиги. Хорват считает, что сезон и без того получается очень тяжелым с малым количеством отдыха.

    Деян Ловрен
    Деян Ловрен

    «Люди спрашивают, откуда столько травм. Все просто — большое количество игр, отсутствие времени на восстановление, тем более учитывая то, каким ненормальным получился этот год.

    Нет возможности отдохнуть (у меня лично в этом году было всего восемь дней отдыха), нет нормальной предсезонки, так еще и бешеный календарь!

    Тони Кроос прав. Многие тренеры неоднократно говорили то же самое, но никто не слушает.

    Люди, которые составляют и определяют календарь игр, должны задуматься», — написал хорват в своем Twitter. 0

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