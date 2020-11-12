«Монако» намерен сохранить в своем составе Головина

Александр Головин
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Об этом заявил спортивный директор футбольного клуба Пол Митчелл.
«Головин перешел к нам еще до того, как я начал работать в клубе. Считаю его хорошим футболистом, который зарекомендовал себя на международном уровне. Мы бы хотели сохранить его в "Монако", ведь Александр хорошо встроен в команду.
Головин уже на отличном уровне, но у него еще есть потенциал для роста», — приводит слова Митчелла «Р-Спорт».
Головин перешел в «Монако» из московского ЦСКА летом 2018 года. 0