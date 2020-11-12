«Монако» намерен сохранить в своем составе Головина

«Монако» планирует сохранить в своем составе российского полузащитника

Об этом заявил спортивный директор футбольного клуба Пол Митчелл.

«Головин перешел к нам еще до того, как я начал работать в клубе. Считаю его хорошим футболистом, который зарекомендовал себя на международном уровне. Мы бы хотели сохранить его в "Монако", ведь Александр хорошо встроен в команду.

Головин уже на отличном уровне, но у него еще есть потенциал для роста», — приводит слова Митчелла «Р-Спорт».

Головин перешел в «Монако» из московского ЦСКА летом 2018 года. 0