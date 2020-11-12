Дешам прокомментировал поражение от Финляндии

Главный тренер сборной Франциивысказался о поражение в товарищеском матче с национальной командой Финляндии (0:2).

«Мы получили хорошую пощечину, я не буду на этом останавливаться, это факт. Результат закономерный. Мы получили хороший урок. Иногда это не больно.

Сегодня мы не выиграли и не показали то, что могли. Я предпочитаю не искать другого объяснения, которое могло бы сойти за отговорки», — приводит слова Дешама Lequipe.

Отметим, что Финляндия стала первой сборной за пределами топ-50 рейтинга ФИФА, которая обыграла Францию в гостях с 2010 года. Тогда это удалось сборной Белоруссии (0:1) в отборе на Евро-2012. На тот момент белорусская команда занимала 77-ю позицию. 0