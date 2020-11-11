Румыния — Белоруссия: счет матча 5:3, обзор голов

Румыния — Белоруссия
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По ходу игры белорусы уступали 0:5. Дубль в составе хозяев оформил Йонуц Неделчару, еще по одному мячу забили Богдан Митря, Рэзван Марин (с пенальти) и Георге Пушкаш.
У гостей отличились Юрий Кендыш, Иван Бахар и Владислав Климович.
Полузащитник белорусской команды Евгений Яблонский не реализовал пенальти на 83-й минуте.
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Румыния — Белоруссия 5:3
Голы: 1:0 Bogdan Mitrea (11'), 2:0 Рэзван Марин (пенальти) (20'), 3:0 Йонуц Неделчяру (31'), 4:0 Георге Пушкаш (44'), 5:0 Йонуц Неделчяру (55'), 5:1 Yuri Kendysh (63'), 5:2 Иван Бахар (80'), 5:3 Vladislav Klimovich (90') Румыния: Давид Лазэр, Алин Тошка (Юлиан Кристя, 46'), Bogdan Mitrea, Йонуц Неделчяру, Дан Нистор, Cristian Ganea, Vasile Mogos (Valentin Cretu, 69'), Рэзван Марин (Эрик Космин Бикфалви, 70'), Георге Пушкаш (Денис Алибек, 58'), Florin Tanase (Александру Максим, 57'), Деннис Ман (Alexandru Baluta, 57') Белоруссия: Anton Chichkan, Kiril Pechenin, Никита Наумов (Роман Юзепчук, 46'), Денис Поляков, Максим Бордачёв, Андрей Хачатурян (Vladislav Klimovich, 70'), Макс Эбон (Игорь Стасевич, 62'), Иван Бахар, Иван Маевский (Евгений Яблонский, 62'), Денис Лаптев (Максим Скавыш, 62'), Yuri Kendysh
В других матчах дня сборные Черногории и Казахстана завершили свой матч вничью (0:0), Литва одержала победу в игре с командой Фарерских островов (2:1), Мальта обыграла Лихтенштейн (3:0), а Латвия обыграла Сан-Марино (3:0). 0