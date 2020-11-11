Миранчук: Очень радует, что в сборной России много новых игроков

Полузащитник «Аталанты»поделился эмоциями от возвращения в сборную России после годичной паузы.

«Рад вернуться, очень скучал. Единственное, по чему не скучал, это по погоде. Очень холодно, приходится подстраиваться.

Много новых ребят, молодой крови, энергии. Это очень радует. Провел с ними только одну тренировку. Пока больше эмоций, дальше посмотрим.

Понимаю одно — мы должны показать хорошую игру и к этому добавить результат», — приводятся слова Миранчука в официальном телеграм-канале сборной России.

В ноябре сборная России проведет товарищеский матч с Молдавией (12 ноября), а также встретится с командами Турции (15 ноября) и Сербии (18 ноября) в рамках Лиги наций. 0