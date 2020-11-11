ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ханс-Дитер ФликВеликолепная девятка: европейские тренеры, оформившие «Золотой хет-трик»
  • 12:00
    • У трех футболистов сборной России подозрение на коронавирус
  • 11:54
    • Чалов вызван в национальную команду России из молодежки
  • 07:00
    • «Ювентус» и ПСЖ могут обменяться своими лидерами
    Все новости спорта

    Миранчук: Очень радует, что в сборной России много новых игроков

    Футбол Сборная России Футбол России Лига наций Аталанта Серия A Футбол Италии Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций Прогнозы на Серию А
    Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук поделился эмоциями от возвращения в сборную России после годичной паузы.

    Алексей Миранчук
    Алексей Миранчук

    «Рад вернуться, очень скучал. Единственное, по чему не скучал, это по погоде. Очень холодно, приходится подстраиваться.

    Много новых ребят, молодой крови, энергии. Это очень радует. Провел с ними только одну тренировку. Пока больше эмоций, дальше посмотрим.

  • Уткин: Отсутствие Дзюбы в сборной России делает все гораздо любопытнее
  • Читайте по теме

    • Понимаю одно — мы должны показать хорошую игру и к этому добавить результат», — приводятся слова Миранчука в официальном телеграм-канале сборной России.

    В ноябре сборная России проведет товарищеский матч с Молдавией (12 ноября), а также встретится с командами Турции (15 ноября) и Сербии (18 ноября) в рамках Лиги наций. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Стоит ли ждать голов от Нидерландов и Испании?
  • Нидерланды — Испания. Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • Сможет ли Чехия удивить сборную Германии?
  • Германия — Чехия. Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Украина и Польша устроят грандиозную перестрелку?
  • Польша — Украина. Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 10 000 рублей после регистрации ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьБонус 8000 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.56
  • Экспресс дня 11 ноября
  • Сегодня в 16:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Нидерланды — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Германия — Чехия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.13
  • Прогноз на матч Польша — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Франция — Финляндия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:10
    •  1.70
  • Прогноз на матч Нижний Новгород — Чертаново
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Турция — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Торпедо — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Португалия — Андорра
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры