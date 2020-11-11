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    Гончаренко: Команды у Юрана все боевитые, физически подготовлены, агрессивны

    Футбол ЦСКА Кубок России Футбол России СКА-Хабаровск
    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка России.

    Виктор Гончаренко
    Виктор Гончаренко

    Армейцам предстоит дома провести матч против «СКА-Хабаровска» 20 или 21 февраля.

    «Мы не должны забывать, что "СКА-Хабаровск" обыграл "Рубин" на групповой стадии Кубка России.

    Команды у Сергея Юрана все боевитые, физически подготовлены, агрессивны, у них хорошее движение. Это было видно и в полуфинальном матче прошлого розыгрыша, когда "Химки" обыграли "Урал".

    Команды Юрана играют с куражом. Так что нельзя думать, что будет легко. Тем более футбол выровнялся, все умеют играть. Плюс это кубковая встреча, здесь все возможно.

    Поэтому мы ни в коем случае не будем считать, что уже вышли в следующую стадию — знаем, что со "СКА-Хабаровск" будет нелегко», — цитирует белорусского тренера официальный сайт армейцев. 0

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