Гончаренко: Команды у Юрана все боевитые, физически подготовлены, агрессивны

Главный тренер ЦСКАпрокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка России.

Армейцам предстоит дома провести матч против «СКА-Хабаровска» 20 или 21 февраля.

«Мы не должны забывать, что "СКА-Хабаровск" обыграл "Рубин" на групповой стадии Кубка России.

Команды у Сергея Юрана все боевитые, физически подготовлены, агрессивны, у них хорошее движение. Это было видно и в полуфинальном матче прошлого розыгрыша, когда "Химки" обыграли "Урал".

Команды Юрана играют с куражом. Так что нельзя думать, что будет легко. Тем более футбол выровнялся, все умеют играть. Плюс это кубковая встреча, здесь все возможно.

Поэтому мы ни в коем случае не будем считать, что уже вышли в следующую стадию — знаем, что со "СКА-Хабаровск" будет нелегко», — цитирует белорусского тренера официальный сайт армейцев. 0