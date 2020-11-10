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    Живоглядов: Главный тренер сказал, что следят за всеми. Видно, увидел и вызвал

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    Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов поделился впечатлениями от первого вызова на сбор национальной команды.

    Дмитрий Живоглядов
    Дмитрий Живоглядов

    Напомним, что 26-летний Живоглядов был вызван в расположение сборной после известия от травмах Игоря Смольникова и Марио Фернандеса.

    «Обрадовался вызову — мое первое впечатление. Я узнал в день игры с "Динамо", поэтому все эмоции остались после матча.

    Первый вызов — это большая радость, честь и гордость защищать страну. Главный тренер сказал, что следят за всеми. Видно, увидел и вызвал.

    О сборной знал всё только положительное — здесь хорошая атмосфера, коллектив и это главная команда страны», — рассказал Живоглядов в интервью пресс-службе сборной России.

    Футболист в текущем сезоне провел 11 матчей в Тинькофф РПЛ, а также 3 игры в Лиге чемпионов. В этих встречах он сделал 3 результативные передачи.

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