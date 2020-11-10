Живоглядов: Главный тренер сказал, что следят за всеми. Видно, увидел и вызвал

Защитник «Локомотива»поделился впечатлениями от первого вызова на сбор национальной команды.

Напомним, что 26-летний Живоглядов был вызван в расположение сборной после известия от травмах Игоря Смольникова и Марио Фернандеса.

«Обрадовался вызову — мое первое впечатление. Я узнал в день игры с "Динамо", поэтому все эмоции остались после матча.

Первый вызов — это большая радость, честь и гордость защищать страну. Главный тренер сказал, что следят за всеми. Видно, увидел и вызвал.

О сборной знал всё только положительное — здесь хорошая атмосфера, коллектив и это главная команда страны», — рассказал Живоглядов в интервью пресс-службе сборной России.

Футболист в текущем сезоне провел 11 матчей в Тинькофф РПЛ, а также 3 игры в Лиге чемпионов. В этих встречах он сделал 3 результативные передачи.

Сборная России 12 ноября сыграет в Кишеневе с командой Молдавии. 0