Защитник «Краснодара» завершил карьеру в сборной Белоруссии

Защитникзавершил карьеру в сборной Белоруссии в 33 года, сообщает Pressball.by.

Также карьеру в национальной команде завершили экс-игроки московского «Динамо» Павел Нехайчик и Станислав Драгун.

«Эти футболисты — уважаемые люди, они очень много сделали для сборной. Не думаю, что принятое ими решение скоропалительное. Наверняка все хорошо обдумали. Какого-то недопонимания между нами нет.

Я уверен, что мы должны пойти ребятам навстречу. Хотя нам их, безусловно, будет сильно не хватать. А есть ли смысл заставлять людей? С каким настроением они приедут? Играть за сборную “из-под палки” — это неправильно. Все равно уход ветеранов из сборной рано или поздно случился бы. Ребята решили, что время настало», — заявил главный тренер национальной команды Михаил Мархель. 0