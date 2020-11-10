Хавбек «Рубина» получил дебютный вызов в сборную Дании

Оливер Абильдгор
globallookpress.com
Сборная Дании проведет товарищеский матч со Швецией (11 ноября), а также игры Лиги наций против Исландии (15 ноября) и Бельгии (18 ноября).
В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Абильдгор провел 13 матчей, отметившись результативной передачей.
⚡️⚡️⚡️— «Рубин» Казань (@fcrk) November 10, 2020
🇩🇰 Оливер Абильдгор впервые вызван в сборную Дании!
24-летний полузащитник Оливер Абильдгор впервые вызван в национальную сборную Дании. Оливер готовится к домашнему товарищескому матчу со Швецией, который пройдет уже 11 ноября. pic.twitter.com/8D9SsFQ6Ar