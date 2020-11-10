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    Хавбек «Рубина» получил дебютный вызов в сборную Дании

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    Полузащитник «Рубина» Оливер Абильдгор получил дебютный вызов в сборную Дании, сообщает пресс-служба казанского клуба.

    Оливер Абильдгор
    Оливер Абильдгор

    Сборная Дании проведет товарищеский матч со Швецией (11 ноября), а также игры Лиги наций против Исландии (15 ноября) и Бельгии (18 ноября).

    В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Абильдгор провел 13 матчей, отметившись результативной передачей.

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