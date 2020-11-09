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    Зидан прокомментировал разгромное поражение от «Валенсии»

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    Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан подвел итоги встречи 9-го тура чемпионата Испании против «Валенсии» (1:4).

    Зинедин Зидан
    Зинедин Зидан

    «Это болезненное поражение, ведь мы здорово начинали игру. Первые полчаса были неплохими, мы забили. Но после ответного гола случилось то, что случилось. В наши ворота дали три пенальти, а еще у нас случился автогол. Все это свалилось на нас. Это слишком много.

    Я несу ответственность за это как тренер, именно я должен найти выход из ситуации. Мы здорово выглядели в первые полчаса, однако после того, как счет сравнялся, игра кардинально поменялась. Такое происходит не впервые, мне это не нравится», — цитирует Зидана AS.

    «Реал» находится на четвертом месте в турнирной таблице Ла Лиги. «Валенсия» после этой победы поднялась на 9-ю строчку. 0

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