ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Динамо» — «Локомотив»«Локомотив» летит под откос: пропустили 5 и доигрывали вдевятером
  • 07:32
    • Бой между Махачевым и дос Аньосом отменен
  • 07:01
    • Роналду травмировался в матче с «Лацио»
  • 00:57
    • «Валенсия» разгромила «Реал», Солер оформил хет-трик
  • 21:24
    • «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» обменялись голами
  • 20:56
    • «Динамо» разгромило «Локомотив», Гильерме удалили
    Все новости спорта

    Роналду травмировался в матче с «Лацио»

    Футбол Футбол Италии Серия A Ювентус Лацио Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    «Ювентус» сыграл вничью с «Лацио» в матче седьмого тура чемпионата Италии. Поединок прошел в Риме и завершился со счетом 1:1.

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду

    Нападающий «бьянконери» Криштиану Роналду, забивший единственный гол туринцев в этом матче, не смог завершить игру из-за травмы. Португалец повредил голеностоп в концовке второго тайма. Его на 76-й минуте заменил Пауло Дибала.

    Главный тренер «Юве» Андреа Пирло уже отреагировал на травму Роналду.

    «Криштиану — ключевой игрок не только для нас, но и для всех команд, за которые он играл. К сожалению, он повредил лодыжку и был вынужден покинуть поле», — цитирует Пирло Goal.

    В текущем сезоне Роналду провел четыре матча в чемпионате Италии и забил шесть мячей. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Гамбург» будет близок к победе
  • «Хольштайн» — «Гамбург». Прогноз и ставки
  • 1.62
    •
  • «Жирона» снова не проиграет?
  • «Жирона» — «Лас-Пальмас». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Обыграет ли Франция команду Финляндии на «Стад де Франс»?
  • Франция — Финляндия. Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 10 000 рублей после регистрации ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьБонус 8000 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.68
  • Экспресс дня 9 ноября
  • Сегодня в 22:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч Хольштайн — Гамбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Жирона — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Франция — Финляндия
  • Футбол
  • Послезавтра в 23:10
    •  1.77
  • Прогноз на матч Оксфорд Сити — Нортхэмптон Таун
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры