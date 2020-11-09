Роналду травмировался в матче с «Лацио»

сыграл вничью св матче седьмого тура чемпионата Италии. Поединок прошел в Риме и завершился со счетом 1:1.

Нападающий «бьянконери» Криштиану Роналду, забивший единственный гол туринцев в этом матче, не смог завершить игру из-за травмы. Португалец повредил голеностоп в концовке второго тайма. Его на 76-й минуте заменил Пауло Дибала.

Главный тренер «Юве» Андреа Пирло уже отреагировал на травму Роналду.

«Криштиану — ключевой игрок не только для нас, но и для всех команд, за которые он играл. К сожалению, он повредил лодыжку и был вынужден покинуть поле», — цитирует Пирло Goal.

В текущем сезоне Роналду провел четыре матча в чемпионате Италии и забил шесть мячей. 0