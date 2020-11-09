«Сельта» уволила главного тренера

уволилас поста главного тренера команды, сообщает пресс-служба клуба из Виго.

Вместе с 47-летним специалистом «кельтов» покидают весь его тренерский штаб.

«Оскар Гарсия и его тренерский штаб больше не будут руководить основной командой "Сельты". Клуб выражает самую искреннюю благодарность как каталонскому тренеру, так и его помощникам за их работу, профессионализм и усилия, продемонстрированные во время пребывания в нашем клубе, им удалось подтвердить свою стойкость в сложном сезоне 2019/20.

"Сельта" желает Оскару Гарсиа и его помощникам всяческих успехов в будущем, как в профессиональном, так и в личном плане», — говорится в заявлении.

«Сельта» после 9 туров набрала семь очков и занимает 17-е место в Ла Лиге, в одном очке от зоны вылета. 0