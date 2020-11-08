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    «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» обменялись голами

    «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: счет матча 1:1, обзор голов

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    «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Ливерпулем» в домашнем матче восьмого тура английской Премьер-лиги.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла на стадионе «Этихад», завершилась со счетом 1:1.

    Уже на 11-й минуте Садио Мане заработал для своей команды пенальти, вынудив сфолить Кайла Уокера. С «точки» точно пробил Мохамед Салах, не оставив шансов Эдерсону.

    Команда Пепа Гвардиолы восстановила паритет на 31-й минуте. Кевин Де Брейне прострелил на Габриэла Жезуса, который в центре штрафной изящными финтами ушел от двух защитников и пробил низом в ближний угол мимо Алисона.

    На 40-й минуте арбитры после просмотра VAR зафиксировали игру рукой со стороны Джо Гомеса и назначили пенальти в ворота «красных». Впрочем, Де Брейне промахнулся с 11-метровой отметки, направив мяч левее штанги.

    После перерыва зрители голов не увидели, поэтому финальный свисток Крейга Поусона зафиксировал ничью.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Манчестер Сити — Ливерпуль 1:1
    Голы: 0:1 Мохамед Салах (пенальти) (13'), 1:1 Габриэл Жезус (31') Манчестер Сити: Эдерсон Мораес, Кайл Уолкер, Рубен Диаш, Эмерик Лапорт, Жоау Канселу, Илкай Гюндоган, Родриго Эрнандес, Кевин Де Брёйне, Рахим Стерлинг, Габриэл Жезус, Ферран Торрес (Бернарду Силва, 61') Ливерпуль: Алисон Бекер, Джозеф Гомес, Эндрю Робертсон, Жоэль Матип, Трент Александер-Арнольд (Джеймс Милнер, 63'), Жоржиньо Вейналдум, Роберто Фирмино (Шердан Шакири, 59'), Садио Мане, Джордан Хендерсон, Диогу Жота, Мохамед Салах Предупреждения: Жоэль Матип (46'), Рахим Стерлинг (61'), Эмерик Лапорт (79'), Кайл Уолкер (90')

    В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Сити» занимает 11-е место (12 очков), а «Ливерпуль» — третье (17 очков). 0

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