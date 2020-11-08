«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: счет матча 1:1, обзор голов

Встреча, которая прошла на стадионе «Этихад», завершилась со счетом 1:1.
Уже на 11-й минуте Садио Мане заработал для своей команды пенальти, вынудив сфолить Кайла Уокера. С «точки» точно пробил Мохамед Салах, не оставив шансов Эдерсону.
Команда Пепа Гвардиолы восстановила паритет на 31-й минуте. Кевин Де Брейне прострелил на Габриэла Жезуса, который в центре штрафной изящными финтами ушел от двух защитников и пробил низом в ближний угол мимо Алисона.
На 40-й минуте арбитры после просмотра VAR зафиксировали игру рукой со стороны Джо Гомеса и назначили пенальти в ворота «красных». Впрочем, Де Брейне промахнулся с 11-метровой отметки, направив мяч левее штанги.
После перерыва зрители голов не увидели, поэтому финальный свисток Крейга Поусона зафиксировал ничью.
В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Сити» занимает 11-е место (12 очков), а «Ливерпуль» — третье (17 очков). 0