«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: счет матча 1:1, обзор голов

сыграл вничью св домашнем матче восьмого тура английской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла на стадионе «Этихад», завершилась со счетом 1:1.

Уже на 11-й минуте Садио Мане заработал для своей команды пенальти, вынудив сфолить Кайла Уокера. С «точки» точно пробил Мохамед Салах, не оставив шансов Эдерсону.

Команда Пепа Гвардиолы восстановила паритет на 31-й минуте. Кевин Де Брейне прострелил на Габриэла Жезуса, который в центре штрафной изящными финтами ушел от двух защитников и пробил низом в ближний угол мимо Алисона.

На 40-й минуте арбитры после просмотра VAR зафиксировали игру рукой со стороны Джо Гомеса и назначили пенальти в ворота «красных». Впрочем, Де Брейне промахнулся с 11-метровой отметки, направив мяч левее штанги.

После перерыва зрители голов не увидели, поэтому финальный свисток Крейга Поусона зафиксировал ничью.

Футбол. Англия. Премьер-лига Манчестер Сити — Ливерпуль 1:1 Голы: 0:1 Мохамед Салах (пенальти) (13'), 1:1 Габриэл Жезус (31') Манчестер Сити: Эдерсон Мораес, Кайл Уолкер, Рубен Диаш, Эмерик Лапорт, Жоау Канселу, Илкай Гюндоган, Родриго Эрнандес, Кевин Де Брёйне, Рахим Стерлинг, Габриэл Жезус, Ферран Торрес (Бернарду Силва, 61') Ливерпуль: Алисон Бекер, Джозеф Гомес, Эндрю Робертсон, Жоэль Матип, Трент Александер-Арнольд (Джеймс Милнер, 63'), Жоржиньо Вейналдум, Роберто Фирмино (Шердан Шакири, 59'), Садио Мане, Джордан Хендерсон, Диогу Жота, Мохамед Салах Предупреждения: Жоэль Матип (46'), Рахим Стерлинг (61'), Эмерик Лапорт (79'), Кайл Уолкер (90')

В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Сити» занимает 11-е место (12 очков), а «Ливерпуль» — третье (17 очков). 0