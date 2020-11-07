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    «Оренбург» вышел в лидеры ФНЛ

    «Томь» — «Оренбург»: счет матча 0:1, обзор гола

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    «Оренбург» нанес поражение «Томи» в выездном матче 20-го тура первенства ФНЛ.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла в Томске, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

    Победу «горожанам» принес Андрей Козлов, забивший гол на 68-й минуте.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Томь — Оренбург 0:1
    Гол: 0:1 Андрей Козлов (68') Томь: Денис Вавилин, Виталий Денисов, Иван Лапшов, Илья Зуев, Антон Синяк (David Mildzikhov, 78'), Иван Андреев (Павел Киреенко, 69'), Chidi Osuchukwu, Илья Визнович (Дмитрий Каменщиков, 54'), Денис Талалай (Олег Шалаев, 76'), Evgeni Balyajkin, Максим Дмитриев (Richie Ennin, 46') Оренбург: Андрей Климович, Михаил Сиваков, Тимур Аюпов, Андрей Малых, Aleksandr Smirnov, Андреа Чуканов (Артём Мамин, 90'), Aleksandr Ektov (Nikolay Prudnikov, 85'), Maxim Palienko (Жига Шкофлек, 77'), Денис Ткачук, Kirill Kaplenko, Джоэль Фамейе (Андрей Козлов, 65') Предупреждения: Андреа Чуканов (3'), Михаил Сиваков (21'), Денис Талалай (54'), Maxim Palienko (71'), Олег Шалаев (88'), Денис Ткачук (90')

    В турнирной таблице ФНЛ «Оренбург» вышел на первое место (43 очка). «Томь» расположилась на последней строчке (11 очков). 0

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