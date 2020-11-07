«Севилья» — «Осасуна»: счет матча 1:0, обзор гола

Единственный гол на 59-й минуте забил Лукас Окампос, который реализовал пенальти.
Футбол. Испания. Примера
Севилья — Осасуна 1:0
Гол: 1:0 Лукас Окампос (пенальти) (59') Севилья: Яссин Буну, Жюль Кунде, Хесус Навас (Иван Ракитич, 46'), Маркос Акунья (Серхио Эскудеро, 42'), Диего Карлос, Жоан Жордан (Неманья Гудель, 89'), Оливер Торрес, Фернандо, Лукас Окампос, Юссеф Эн-Несири (Франко Васкес, 89'), Карлос Фернандес (Люк де Йонг, 68') Осасуна: Серхио Эррера, Juan Cruz (Иньиго Перес, 83'), Гарсия Унай Лугеа (Начо Видаль, 67'), Давид Гарсия, Факундо Ронкалья, Хонатан Родригес, Рубен Гарсия (Роберто Торрес, 67'), Лукас Торро (Ойер Оласабаль, 16'), Хон Монкайола, Анте Будимир, Энрик Гальего (Адриан Лопес, 83') Предупреждения: Гарсия Унай Лугеа (38'), Иван Ракитич (77'), Ойер Оласабаль (80'), Фернандо (87'), Давид Гарсия (90')
«Севилья» прервала серию из трех поражений и с 10-ю очками занимает 11-ю строчку турнирной таблицы Примеры. «Осасуна» набрала столько же очков и идет следом.
Напомним, «Севилья» является соперником «Краснодара» по групповому этапу Лиги чемпионов. 0