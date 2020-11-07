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    Почеттино дважды отказал «Барселоне» ради назначения в «МЮ»

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    Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино отказался от работы в «Барселоне», причем сделал это дважды. Об этом информирует Daily Star.

    Маурисио Почеттино
    Маурисио Почеттино

    Ранее сообщалось, что 48-летний аргентинец является одним из кандидатов на пост главного тренера «МЮ» в случае отставки Уле-Гуннара Сульшера. В начале ноября сам он заявил, что заинтересован в этой работе.

    Почеттино возглавлял «Тоттенхэм» с 2014 по 2019 год, а до этого тренировал «Саутгемптон» и «Эспаньол». Со «шпорами» аргентинский специалист доходил до финалов Лиги чемпионов.

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