Почеттино дважды отказал «Барселоне» ради назначения в «МЮ»

Бывший главный тренер «Тоттенхэма»отказался от работы в, причем сделал это дважды. Об этом информирует Daily Star.

Ранее сообщалось, что 48-летний аргентинец является одним из кандидатов на пост главного тренера «МЮ» в случае отставки Уле-Гуннара Сульшера. В начале ноября сам он заявил, что заинтересован в этой работе.

Почеттино возглавлял «Тоттенхэм» с 2014 по 2019 год, а до этого тренировал «Саутгемптон» и «Эспаньол». Со «шпорами» аргентинский специалист доходил до финалов Лиги чемпионов.

В конце октября появилась информация, что в услугах Почеттино заинтересован «Зенит». 0