«Манчестер Юнайтед» установил контакт с Почеттино

Руководтвозадумывается о смене главного тренера на фоне неудачных результатов команды на старте сезона.

Как утверждает Manchester Evening News, «Красные дьяволы» уже связались с бывшим тренером «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино, чтобы обсудить возможное назначение.

По данным источника, аргентинец настроен на то, чтобы принять «МЮ».

Руководство манкунианцев пока не хочет менять тренера на раннем этапе сезона, однако настрой боссов может изменить неудача в ближайшем матче «Эвертоном», если «МЮ» опустится еще ниже в таблице.

Напомним, 4 ноября «МЮ» проиграл «Истанбулу» в Лиге чемпионов (1:2). В АПЛ манкунианцы занимают лишь 15-е место, набрав 7 очков в 6 играх. 0